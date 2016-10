RBB 18:32 bis 19:00 Reportage Die rbb Reporter - Rock it Amadeus! Hinter den Kulissen der Deutschen Oper Rock it Amadeus! - D 2016 2016-10-23 03:50 HDTV Live TV Merken Lange nicht mehr hat eine Inszenierung das Berliner Publikum so sehr gespalten wie Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" von Regisseur Rodrigo García an der Deutschen Oper: Der Herrscher des Harems entpuppte sich hier als lesbische Frau, ein roter Monstertruck mit Riesenreifen hat einen imposanten Auftritt, und zwischendurch schieben die Schauspieler ein Crystal-Meth-Labor über die Bühne. Die letzten Vorbereitungen bis zur umstrittenen Premiere konnte die Abendschau hautnah beobachten. Die Zuschauer lernen so die Arbeit der verschiedensten Menschen und Gewerke kennen, die an einer solchen Inszenierung beteiligt sind. Und sie erhalten einen ungewöhnlichen Blick hinter, auf und sogar unter die Bühne, wo ihnen sonst der Zugang verwehrt bleibt. Das rbb-Kamerateam begleitet den Rüstmeister bei den Vorbereitungen für das Bühnenfeuerwerk, darf mitten im Orchestergraben die musikalische Probe filmen, klettert in 30 Meter Höhe zu den Beleuchtungstechnikern und erlebt schließlich die Generalprobe im engen Kasten der Souffleuse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die rbb Reporter Regie: Natascha Gillenberg