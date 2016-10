RBB 06:30 bis 07:00 Familienserie Tiere bis unters Dach Folge: 16 Reiterfreuden D 2011 Live TV Merken Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde - nicht nur für Greta. Leider hat sie immer noch kein eigenes Pony, denn Mama Annette hat endgültig einen Haustierstopp verhängt. Doch nur ein Pferd ist auch keine Lösung: Die launische Emma hat keine Lust mehr, sich ihre Stute Windrose mit Celine zu teilen. Sie will allein für das große Reitabzeichen antreten, das sich alle Mädchen so wünschen. Da erleidet das umkämpfte Tier kurz vor Start eine gefährliche Kolik - hat ihm jemand etwas Übles ins Futter gemischt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Enya Elstner (Greta Hansen) Fynn Henkel (Jonas Grieshaber) Lotte Hanné (Lilie Hansen) Floriane Daniel (Annette Hansen) Heikko Deutschmann (Dr. Philip Hansen) Sanne Schnapp (Josefine Grieshaber) Michael Sideris (Vinzenz Grieshaber) Originaltitel: Tiere bis unters Dach Regie: Andreas Morell