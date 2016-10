RTS Un 00:50 bis 03:25 Thriller Millénium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes USA, S, N 2011 Stieg Larsson 20 40 60 80 100 Merken Mikael Blomkvist est journaliste d'investigation au journal Millénium. Réputé pour son indépendance, il est engagé par l'un des hommes les plus puissants du pays, l'industriel Henrik Vanger qui lui demande d'enquêter sur la disparition inexpliquée de sa nièce adorée, Harriet, survenu quarante ans auparavant. Vanger est convaincu qu'elle a été assassinée par un membre de sa famille. Blomkvist se fait assister de Lisbeth Salander, une surdouée de l'informatique, asociale et paranoïaque. Entre la jeune fille au passé éprouvant et le journaliste tenace se tisse un lien de confiance. Au fil de leurs recherches apparaissent des haines familiales, des scandales financiers et des crimes d'une atroce barbarie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Craig (Mikael Blomkvist) Rooney Mara (Lisbeth Salander) Christopher Plummer (Henrik Vanger) Stellan Skarsgård (Martin Vanger) Steven Berkoff (Frode) Robin Wright (Erika Berger) Yorick van Wageningen (Bjurman) Originaltitel: The Girl with the Dragon Tattoo Regie: David Fincher Drehbuch: Steven Zaillian, Stieg Larsson Musik: Atticus Ross, Trent Reznor Altersempfehlung: ab 16