RTS Un 22:45 bis 23:35 Krimiserie Blindspot Taylor Shaw, affaire classée USA 2016 Untertitel Merken Mayfair est assignée à résidence pour des crimes qu'elle n'a pas commis et Jane n'accepte pas cette injustice. Alors que Weller remplace son ancienne patronne et défend le dossier Jane Doe, une nouvelle affaire liée aux tatouages apparaît : un nourrisson est retrouvé abandonné dans un sac. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Romeo Tirone Drehbuch: Brendan Gall Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12