N24 Doku 04:50 bis 05:35 Dokumentation Geschichte der Raumfahrt - Das Gemini-Programm USA 2008 Die NASA bereitete sich mit dem Gemini-Programm auf die erste Mondlandung vor. Die Gemini-Raumkapseln sind im Gegensatz zu ihren Vorgängern manövrierfähig und sie ermöglichen erstmals den Ausstieg. Zehn bemannte Raumflüge finden in den 60er Jahren im Rahmen des Programms statt. Ihnen verdanken wir erste Nahaufnahmen des Mondes. Am Ende unternimmt Ed White den ersten Weltraumspaziergang der USA. Die Dokumentation zeigt Originalaufnahmen der spektakulären frühen Weltraummissionen. Originaltitel: When We Left Earth: the NASA Missions