N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Berauschend und gesundheitsschädigend: Ist Cannabis wirklich schädlicher als Alkohol? Berauschend und gesundheitsschädigend: Ist Cannabis wirklich schädlicher als Alkohol? D 2015 Merken Der Besitz von Cannabis ist illegal, Alkohol bekommt jeder Volljährige legal im Supermarkt - doch woran liegt das eigentlich? Sind Wein oder Wodka wirklich harmloser als Hanf? "Welt der Wunder" stellt beide Rauschmittel vor. Außerdem: Spielerischer Konkurrenzkampf - was ist dran am Kind im Manne? Wie funktioniert ein Leben ohne Kühlschrank? Pickel durch Schokolade - fördert zu viel Zucker unreine Haut? Und: Was kann Mann gegen einen Durchhänger im Bett machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder