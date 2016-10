N24 Doku 08:45 bis 09:45 Dokumentation Herzinfarkt im Cockpit - Hilflos über den Wolken D 2014 Merken Der 77-jährige John Wildey fliegt allein mit seinem Freund, einem leidenschaftlichen Piloten, von einem Ausflug zurück nach Hause. Plötzlich erleidet Johns Freund einen Herzinfarkt mit fatalen Folgen. Trotz steigender Panik muss John nun die Steuerung des Propeller-Flugzeugs übernehmen und es sicher landen - allein und ohne jegliche Flugerfahrung! Eine Extremsituation, in der noch dazu die Zeit gegen ihn arbeitet, denn draußen setzt bereits die Dunkelheit ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Passenger who landed a Plane