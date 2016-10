ProSieben 04:25 bis 05:50 Thriller Wrong Turn at Tahoe USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Joshua verdient seinen Lebensunterhalt als Profikiller, mittlerweile ist er sogar die rechte Hand von seinem skrupellosen Boss Vincent. Er würde jedoch lieber heute als morgen mit dem schmutzigen Geschäft aufhören. Vincent bittet ihn um einen letzten Gefallen, doch der hat es in sich: Der Drogenbaron Nino hat Vincents Frau töten lassen - und nun sinnt Vincent auf Rache. Schon bald findet sich Joshua inmitten eines brutalen Privatkrieges wieder ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cuba Gooding jr. (Joshua) Miguel Ferrer (Vincent) Harvey Keitel (Nino) Alex Meneses (Marisa) Leonor Varela (Anna) Michael Sean Tighe (Jeff) Noel Gugliemi (Frankie Tahoe) Originaltitel: Wrong Turn at Tahoe Regie: Franck Khalfoun Drehbuch: Eddie Nickerson Kamera: Christopher LaVasseur Musik: Nicholas Pike Altersempfehlung: ab 18