ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Der große Nachrichtenschwindel USA 2004 Als das Gerücht aufkommt, Mr. Burns sei verstorben, gibt es in den Medien nur negative Berichte über ihn. Das will Mr. Burns nicht auf sich sitzen lassen. Er bringt fast alle Medienhäuser in seinen Besitz. Doch Red Dress Press wird von Lisa herausgegeben. Sie setzt sich weiterhin für Meinungsfreiheit ein. Daraufhin gründet auch Homer eine eigene Zeitung. Mr. Burns hat keine Chance gegen die beiden Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anders Drehbuch: Don Payne Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6