ProSieben 14:25 bis 14:55 Comedyserie Grandfathered Plötzlich Großvater USA 2015 2016-10-23 07:20 16:9 Dolby Digital HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Merken Nach dem ersten Schock ist Restaurantbesitzer Jimmy stolz auf sein Enkelkind und fühlt sich in seiner neuen Rolle als Großvater sehr wohl. Gerne beaufsichtigt er seine Enkelin. Und als ihn sein Sohn Gerald in Liebesdingen um Rat fragt, gibt er seine Erfahrungen gerne weiter In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paget Brewster (Sara Kingsley) John Stamos (Jimmy Martino) Josh Peck (Gerald) Ravi Patel (Ravi) Kelly Jenrette (Annelise) Originaltitel: Grandfathered Regie: Chris Koch Drehbuch: Daniel Chun Kamera: Chris Seager Musik: Siddhartha Khosla Altersempfehlung: ab 6