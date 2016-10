ProSieben 08:45 bis 09:15 Comedyserie Two and a Half Men Charlies Engel USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Charlie glaubt nicht, dass sich Chelsea beim Barbecue bei Alans wohltätigem Anwalt Brad eine Erkältung eingefangen hat. Er ist vielmehr sehr eifersüchtig auf Brad, denn dieser ist immer so zuvorkommend und aufmerksam. Um ihn ausstechen zu können, will Charlie sich zum Besseren ändern. Doch bereits der erste Versuch geht schief In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Erin O'Shaughnessy (Mother) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jamie Widdoes Drehbuch: Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6