ProSieben 06:40 bis 07:05 Comedyserie How I Met Your Mother Legen-Dad USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Barney hat seinem Vater einen Brief geschrieben. Nun nimmt dieser Kontakt zu seinem Sohn auf. Barney freut sich zunächst sehr, doch dann stellt sich Jerry als Langweiler heraus In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) John Lithgow (Jerry Whitaker) Nancy Travis (Cheryl) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Daniel Gregor, Doug Mand Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12