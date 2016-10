Pro7 MAXX 04:20 bis 05:15 Dokumentation Mission Schwertransport - Tier Spezial Nashörner ziehen um GB 2010 16:9 HDTV Merken Die Population der Spitzmaulnashörner in Sambia lag einmal bei 12.000 Tieren. Nach Jahrzehnten uneingeschränkter Wilderei sind die majestätischen Tiere heute vom Aussterben bedroht. In der Hoffnung, dass sich der Bestand langsam erholt, soll eine kleine Herde von fünf Spitzmaulnashörnern aus einem anderen Teil Afrikas nach Sambia gebracht und dort ausgesetzt werden. Doch der Transport per Lkw und Flugzeug ist eine echte Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Mega Moves Altersempfehlung: ab 6