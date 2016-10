Pro7 MAXX 02:50 bis 03:35 Dokumentation Kampf den Wilderern - mit Tom Hardy Tiere zwischen den Fronten GB 2013 16:9 HDTV Merken Dem Schauspieler Tom Hardy ist es ein persönliches Anliegen, etwas gegen Wilderei und das massenhafte Abschlachten von Elefanten und Nashörnern in Afrika zu unternehmen. In der BBC-Dokumentation "Kampf den Wilderern" trifft er Tierschutz-Aktivisten, aber auch Menschen, die in die Elfenbein-Industrie involviert sind, und spricht mit ihnen über ihre Arbeit und ihre Beweggründe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tom Hardy Originaltitel: Poaching Wars with Tom Hardy Regie: Ewen Thomson

