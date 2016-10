Pro7 MAXX 18:35 bis 19:25 Dokumentation Rocky Mountain Miners - Die Jagd nach Edelsteinen Im Goldrausch USA 2015 16:9 HDTV Merken Brian und Yolanda Busse graben in der berüchtigten Mine "Bessie G", die einem Freund gehört, nach Gold. Ihr Ziel: mindestens eine Unze. Tatsächlich stoßen sie auf eine Gold-Ader ... In Denver, Colorado, reist Familie Dorris zur Edelstein- und Mineralien-Ausstellung an. Mit den Messe-Verkäufen hoffen sie, die mäßige Saison wieder ausgleichen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Prospectors