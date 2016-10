Discovery Channel 02:15 bis 03:00 Dokumentation Desaster im Weltraum Schiffbruch GB 2015 Stereo 16:9 Merken Das Shuttle-Mir-Programm der 1990er Jahre markiert einen Meilenstein in der bemannten Raumfahrtgeschichte. Aufgrund von Sprachbarrieren gestaltet sich die Kommunikation zwischen Amerikanern und Russen an Bord der Raumstation aber mitunter schwierig. Hinzu kommt, dass die Mir mittlerweile schon elf Jahre im Einsatz ist - da bleiben Verschleißerscheinungen und Pannen nicht aus! Das muss NASA-Astronaut Michael Foale bei seinem Aufenthalt 1997 am eigenen Leib erfahren: Als das manuelle Andockmanöver einer Transporteinheit misslingt, kommt es zur folgenschweren Kollision. Den Kosmonauten bleiben nur wenige Minuten, um das Leck in der Außenwand zu reparieren - sonst ist die Raumstation mitsamt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Space Escapes Altersempfehlung: ab 12

