RTL NITRO 22:05 bis 23:45 Actionfilm Jackie Chan: Police Story III HK 1992 2016-10-22 02:20 HDTV Chan, der 'Supercop', hat einen neuen Auftrag: Er muss den mächtigen Drogenboss Chaibat und dessen Bande fassen. Dafür schickt ihn die attraktive Interpol-Chefin Jessica Yang für einen Undercover-Einsatz ins Gefängnis. Als Gangsterpärchen getarnt, versuchen sie gemeinsam, Chaibat das Handwerk zu legen. Chan soll ihm zum Ausbruch verhelfen, um in dessen Bande aufgenommen zu werden. Der Plan gelingt und in einer turbulenten Befreiungsaktion kann er das Vertrauen von Chaibats Bruder gewinnen. Dieser verwickelt ihn direkt in mehrere illegale Aktionen, bei denen es Chan nicht leicht fällt, dem Gesetz treu zu bleiben. In der Zwischenzeit haben die Behörden bereits die Frau des Drogenbarons verhaftet. Doch dann landet das Ermittlerpaar in Kuala Lumpur, wo sie unglücklicherweise auf Chans Freundin May treffen, welche ihn wiedererkennt und die Tarnung auffliegen lässt. May wird von den Gangstern entführt, um die Freilassung von Chaibats Frau zu erpressen. Nun wird das Duo zu einem letzten, spektakulären Einsatz gezwungen. Schauspieler: Jackie Chan (Insp. Chan Ka Kui) Michelle Yeoh (Insp. Jessica Yang, Director of INTERPOL) Maggie Cheung (May) Kenneth Tsang (Chaibat) Wah Yuen (Panther) Bill Tung ('Uncle' Bill Wong) Josephine Koo (Cheng Wen Shi, Chaibat's Wife) Originaltitel: Ging chat goo si 3: Chiu kup ging chat Regie: Stanley Tong Drehbuch: Edward Tang, Fibe Ma, Lee Wai Yee Musik: Mac Chew, Jenny Chinn, Jonathan Lee, Joel McNeely