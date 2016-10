RTL NITRO 20:15 bis 21:10 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Für das Leben eines Freundes D 2010 2016-10-22 23:45 Merken Mit Hilfe von Semir hat der junge Hitzkopf Cem sein Leben endlich in den Griff bekommen. Gerade hat er seine Ausbildung beendet und ist frisch verliebt in die hübsche Shirin, die als Sängerin für den Rap-Produzenten Omid arbeitet. Doch genau gegen diesen ermitteln die Beamten nun, weil er verdächtigt wird, illegal mit Drogen zu handeln. Als der Gesuchte ermordet wird, stoßen Semir und Ben überraschend auf Cem, der vom Tatort flüchten will und unschuldig unter Mordverdacht gerät. Cem landet in U-Haft. Ben und Semir kommen dem wahren Täter zwar auf die Spur, doch einen Anschlag auf Cem können sie nicht verhindern. Cem überlebt nur knapp. Um seinen Freund zu schützen, geht Semir bis zum Äußersten. Er befreit Cem aus dem Knast. Als Ben und Semir herausfinden, dass korrupte Polizisten in die Verbrechen verstrickt sind, geraten sie selbst in tödliche Gefahr. Gleichzeitig ist Cem seinen Jägern schutzlos ausgeliefert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Eralp Uzun (Cem) Frank Giering (Ziegler) Tyron Ricketts (Omid) Nadia Hilker (Shirin) Katja Woywood (Kim Krüger) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Franco Tozza Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff Kamera: Christian Paschmann Musik: Nik Reich, Jaro Messerschmidt Altersempfehlung: ab 12