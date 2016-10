RTL NITRO 08:20 bis 09:10 Actionserie MacGyver Kampf den Spekulanten USA, CDN 1991 2016-10-23 17:40 Live TV Merken Der Graffiti-Künstler Lobo bittet MacGyver, ihm beim Umzug seiner Großmutter zu helfen. Die alte Dame wollte eigentlich eine einstweilige Verfügung gegen die Räumung ihrer Wohnung erwirken, hat aber vor Gericht verloren, weil in der Nacht vor dem Gerichtstermin sämtliche Beweise gestohlen wurden. Die Beweise hätten belegt, dass die Bewohner des ganzen Wohnblocks Opfer von herzlosen und geldgierigen Spekulanten geworden sind, die das ganze Gebäude gezielt verwahrlosen haben lassen. MacGyver findet schließlich auch heraus, warum die Bauaufsicht in diesen Fällen nicht tätig geworden ist - und dass noch jemand anderes involviert ist, der über Leichen geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Dana Elcar (Pete Thornton) Richard Coca (Lobo) Stanley Kamel (Kasanti) Kent Williams (Ferris) Betty Carvalho (Gloria Diaz) John Considine (Andrew Lawton) Originaltitel: MacGyver Regie: Michael Preece Drehbuch: Rick Mittleman Musik: Randy Edelman