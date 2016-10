TLC 02:55 bis 03:40 Dokumentation Internet der Lügen Blindes Vertrauen GB 2014 Merken Kacie Woody lebt in einer ländlichen Gemeinde im US-Bundesstaat Arkansas, weit weg von all ihren Freunden. Zu ihrem Haus führte nur ein unbefestigter Weg, den fast niemand benutzt. Damit sich die 12-Jährige nach der Schule nicht so isoliert fühlt, erlaubt ihr Vater, dass sie im Internet chattet. In Teeny-Chatrooms lernt Kacie schließlich zwei Jungs kennen, die bald enge Freunde werden: den 14-jährigen Footballspieler Scott aus Atlanta und den 17-jährigen Surfer Dave aus Kalifornien. Das Mädchen verbringt ganze Abende online mit den Jungs. Doch als Kacie eines Tages aus ihrem Elternhaus verschleppt wird, führt die Spur zu ihren Chat-Freunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Web of Lies

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 165 Min. Sieben

Thriller

ProSieben 00:40 bis 03:05

Seit 140 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:30

Seit 120 Min.