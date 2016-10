TLC 00:45 bis 01:30 Dokumentation Internet der Lügen Zwanglose Treffen GB 2014 Merken Wenn in NY vom "Nachrichtenmann" die Rede ist, dann meint man normalerweise den sympathischen George Weber. George ist ein bekannter Rundfunkjournalist und arbeitet als Nachrichtensprecher für ABC News in New York City. Bei seinen zahlreichen Zuhörern ist er äußerst beliebt, denn er hat es immer geschafft, seine Mitmenschen mit grandiosen Storys glücklich zu machen. Und er liebt das Spiel mit dem Tod. Das, was George reizt, geht schon fast über Sex hinaus, denn seine Fantasien treiben ihn zum Äußersten. Im Internet taucht der 47-Jährige tief in die Sadomasochisten-Szene ein - und bezahlt für seinen letzten Kick mit dem Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Web of Lies