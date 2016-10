TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap The Crime Chronicles Der Rattenfänger von Tucson USA 2014 Merken Im Jahr 1965 war Tucson in Arizona eine seltsame Mischung aus Boomtown und Wildwest-Kaff, wo es jede Menge Jugendliche gab, die nächtelang herumlungerten und sich betranken. Hier wuchs die 17-jährige Gretchen Fritz auf. Ein bildhübsches Mädchen aus reicher Familie, das immer auf der Suche nach Nervenkitzel war. Sie rebellierte ständig und holte heimlich Jungs auf ihr Zimmer. Als sie eines Tages spurlos verschwindet, ist die Polizei überzeugt, dass Gretchen ausgerissen ist. Doch auch ihre 13-jährige Schwester Wendy wird vermisst. Und Wendy ist ein Musterkind, das nie über Nacht wegbleiben würde. Bald wird klar, dass den Mädchen etwas Schreckliches passiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Crime To Remember