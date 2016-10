TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap Mein Mann zieht mich an Mom wieder in Form GB 2012 Merken In dieser Episode von "Mein Mann zieht mich an" darf sich Landwirt Mark den Kleiderschrank seiner Frau Lynsey zur Brust nehmen und alle Klamotten entsorgen, die ihm nicht gefallen. Da die 29-Jährige nach zwei Schwangerschaften etliche Kilos zugelegt und inzwischen wieder verloren hat, besitzt sie fast nur sackartige Pullover und schlabbriger T-Shirts, die Mark allesamt durch den Schredder jagt. Doch nun kommt der knifflige Teil: Mark bekommt 6000 Dollar in die Hand und soll Lynsey mit diesem Geld neu einkleiden. Problem dabei: Er sieht seine Frau am liebsten in sexy Outfits, sie mag es dezent und praktisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Your Style in His Hands