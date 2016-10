Helga in Hektik: Die pubertierende Lea und die Sommerhitze machen Oma Beimer schwer zu schaffen. Allem Anschein nach muss ihre Enkelin ein Schuljahr wiederholen. Lea will sich jedoch von ihrer Oma weder trösten noch helfen lassen. Dann geschieht das Unfassbare: Mitten im Gespräch bricht Helga ohnmächtig zusammen. Trotz des heftigen Streits mit Irina gibt Urszula den Kampf um ihre Familie nicht auf. In einem Brief entschuldigt sie sich bei Christian noch einmal wegen ihres Seitensprungs und bittet ihn um eine zweite Chance. Doch das Schreiben erreicht seinen Adressaten nicht. In Google-Kalender eintragen