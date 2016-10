SWR 21:50 bis 23:20 Komödie Zwei am großen See D 2004 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit 20 Jahren führt Regina Lechner (Ruth Drexel) ihrem gebrechlichen Lebensgefährten Justus Haslinger (Toni Berger) den Haushalt. Selbstverständlich geht Regina davon aus, dass sie irgendwann dessen stattliche Chiemsee-Villa mit Seegrundstück erben wird - und kauft sich in Erwartung dieses Erbes bereits etwas voreilig eine ziemlich teure Luxuswohnung. Nach seinem Ableben hält der alte Haslinger jedoch einige Überraschungen bereit: Das millionenschwere Anwesen am See erbt nicht Regina, sondern Antonia Berger (Uschi Glas), die erst bei der Eröffnung des Testaments erfährt, dass Haslinger ihr Vater war. Regina erhält nur ein lebenslanges Wohnrecht und kann ohne die erwartete Erbschaft die fälligen Raten für ihre Eigentumswohnung nicht abzahlen. Diese Schuldenfalle hat der gerissene Geschäftemacher Bartholomäus Breitwieser (Gerd Anthoff) für die ahnungslose Regina aufgestellt. Sein Plan war es, Regina in den Ruin zu treiben, um so möglichst schnell selbst an das attraktive Seegrundstück zu kommen. Nun setzt Breitwieser alles daran, Antonia das begehrte Anwesen abzukaufen - denn mit einem exklusiven First-Class-Hotel ließe sich hier ein Vermögen verdienen. Als Antonia erfährt, dass Breitwieser gegen den Willen des alten Haslinger die schöne Villa einfach abreißen will, schmiedet sie ihre eigenen Pläne: Gemeinsam mit Regina, die früher lange in der Gastronomie gearbeitet hat, will sie die Villa selbst zu einem Hotel umbauen. Breitwieser schäumt vor Wut: Über seine Amigo-Mafia, zu der auch der Bürgermeister und der Sparkassendirektor des Ortes zählen, erreicht er, dass die beiden Frauen weder einen Gewerbeschein noch einen Kredit erhalten. Doch zum Glück gibt es die ausgeschlafene Anwältin Johanna Lottermeier (Johanna Bittenbinder), eine wahre Gerechtigkeitsfanatikerin: Gegen drei Frauen gleichzeitig hat selbst der mit allen Wassern gewaschene Breitwieser einen schweren Stand. "Zwei am großen See" ist ein turbulenter Heimatfilm, der vor dem Hintergrund des malerischen Chiemseepanoramas spielt. Regisseur Walter Bannert ("Grüß Gott, Herr Anwalt") inszenierte nach einem Buch von Franz Sengmüller und Tobias Siebert ("Der Bulle von Tölz"). In den Hauptrollen sind Ruth Drexel ("Agathe kann's nicht lassen"), Uschi Glas ("Traumhotel - Karibik"), Gerd Anthoff ("Unter Verdacht"), Hans Clarin ("Hochwürden wird Papa"), Toni Berger ("Zur Freiheit", "Irgendwie und sowieso") und Alexander Held ("Sophie Scholl - Die letzten Tage") zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uschi Glas (Antonia Berger) Ruth Drexel (Regina Lechner) Gerd Anthoff (Bartholomäus Breitwieser) Florian Weber (Thomas Berger) Eva Haßmann (Alisa Schütze) Johanna Bittenbinder (Johanna Lottermeier) Alexander Held (Rupert Vorreiter) Originaltitel: Zwei am großen See Regie: Walter Bannert Drehbuch: Franz Sengmüller, Tobias Siebert Kamera: Georg Diemannsberger, Thomas Merker Musik: Uli Kümpfel

