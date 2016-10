SWR 14:30 bis 16:00 Reise Wunderschön! Natur und Genuss am Bodensee D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Streifzug der Moderatorin Tamina Kallert rund um den Bodensee mit Präsentation von Sehenswürdigkeiten, Freizeitangeboten und interessanten Menschen in Interviews, Kurzeinblendungen und kleinen Beitragsreihen. Ortskundige Begleitung durch den Schauspieler Oliver Wnuk. Interviews u. a. mit Gräfin Bettina Bernadotte, Geschäftsführerin Insel Mainau; Björn Graf Bernadotte; Helmut und Ruth Müller, Bio-Bauern; Harald Jacoby, NABU Konstanz; Claudia Rinkenburger, Kräuterpädagogin; Antje Böll, BUND; Wilderich Graf von und zu Bodman; Margerita Gräfin von Opersdorff; Martin Leuthold, Stoffdesigner Textilfirma Jacob Schlaepfer; Michaela Reichel, Direktorin Textilmuseum St. Gallen; Ernst Tremp, Bibliothekar, Bibliothek Stift St. Gallen; Manfred Lang, Sternekoch; Segellehrer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön!