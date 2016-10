ONE 20:15 bis 23:15 Show 1Live Köln Comedy-Nacht XXL - Live Europas größte Comedy Mixshow D 2016 Stereo Live 16:9 Merken Die größte Halle. Das größte Publikum. Die größten Lacher. Die größten Stars. Die besten Newcomer. Die größte Show. Das Comedy-Highlight des Jahres in der Köln Arena steigt am Samstag, 22. Oktober 2016. Olaf Schubert ist Headliner des diesjährigen Großevents. Außerdem mit dabei sind u. a. Chris Tall, Markus Krebs, Abdelkarim und 'Das Lumpenpack'. Als Gastgeberin führt in diesem Jahr Comedy-Shootingstar Enissa Amani durch den Abend. Das Publikum in der Köln Arena erwartet DIE Comedy-Show der Superlative! 1LIVE und Köln Comedy holen auch 2016 wieder die beliebtesten Stars und besten Newcomer der deutschen Comedy-Szene in den Sektor. In den vergangenen drei Jahren feierte die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL in der Köln Arena jeweils einen europaweiten Zuschauerrekord mit insgesamt 32.000 Besuchern. Zum ersten Mal moderiert die bezaubernde Enissa Amani die Show. Die deutsch-iranische Komikerin wurde 2015 mit dem Deutschen Comedypreis als "Beste Newcomerin" ausgezeichnet und war in diesem Jahr mit ihrer ersten eigenen Sendung "Studio Amani" im TV zu sehen. Enissa liebt das Spiel mit Klischees. Herzlich, ehrlich und selbstironisch. Ob Make-up oder Marx - die Wahl-Kölnerin hat zu vielen Themen eine klare Haltung. In diesem Jahr als Headliner bei der 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL dabei: Olaf Schubert, der sexiest Pullunder alive und Gewinner des Deutschen Comedypreises 2013 in der Kategorie 'Bester Komiker', legt die kleinen und großen Schwächen der Gesellschaft mit intellektueller Akribie offen. Senkrechtstarter Chris Tall landete im Herbst 2015 mit seinem Auftritt bei "TV Total" quasi über Nacht einen viralen Erfolgshit. Seitdem ist sein Liveprogramm "Selfie von Mutti" deutschlandweit fast restlos ausverkauft. Witze über alle, ob auf der Kinoleinwand oder in der Arena: er darf das. Der Gewinner des RTL Comedy Grand Prix schildert humorvoll Geschichten aus seinem Leben und wird manchmal sogar Opfer seiner eigenen Gags - dabei trifft er den Nerv der neuen Generation. Dauer-Gag-Maschine Markus Krebs bringt die Halle bei der 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL immer wieder aufs Neue mit seinen skurrilen Geschichten zum Toben. Auch dieses Jahr verspricht das Ruhrpottoriginal die wohl höchste Gagdichte des Abends. Abdelkarim wandelt in Lederjacke zwischen den Kulturen und kämpft ohne viel Bewegung für den Abbau von gegenseitigen Vorurteilen. Klingt nach reichlich Zündstoff und ist mit das Beste, was die Comedyszene mit "Migrationsvordergrund" derzeit zu bieten hat. Ein Programm zwischen der Sonne Marokkos, dem Bielefelder Ghetto und deutscher Präzision! Bei Max Kennel und Indiana Jonas von "Das Lumpenpack" ist 'Steil-Geh-Tag!'. Davon singen und erzählen die beiden Mittzwanziger in ihrem Programm. Pubertät. Midlife-Crisis. Pensionierung. Viel Konfetti und scharfsinnige Songs. Damit haben sie in diesem Jahr den Prix-Pantheon-Publikumspreis gewonnen. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Enissa Amani Gäste: Gäste: Olaf Schubert, Chris Tall, Markus Krebs, Abdelkarim, Das Lumpenpack Originaltitel: 1Live Köln Comedy-Nacht XXL