ONE 14:45 bis 15:00 Magazin kinokino Das Filmmagazin im BR Fernsehen Comeback der Single-Queen - "Bridget Jones' Baby" / Kids lassen Kassen klingeln - diesmal Dank "Burg Schreckenstein"? / Gegen den Trend - Kino-Neueröffnungen in Bayern D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Comeback der Single-Queen - "Bridget Jones' Baby" 15 Jahre ist es her, dass Renée Zellweger ihren ersten Auftritt als herzige Singlefrau mit Hang zu Süßigkeiten und anderen Fettnäpfchen hatte. Jetzt ist sie zurück und wird im dritten Teil der Romanverfilmung Mutter. Nur, wer der Vater des ungeborenen Kindes ist, müsste noch geklärt werden. Landet "Bridget Jones' Baby" wieder einen Komödien-Volltreffer oder ist die Geschichte langsam auserzählt? "kinokino" stellt die Romantic-Comedy vor und hat Zuschauer, vor allem die weiblichen, nach einer Preview-Vorstellung des Films befragt. Kids lassen Kassen klingeln - diesmal Dank "Burg Schreckenstein"? Auf die Zielgruppe der kleinen Kinogänger ist Verlass. Kinder gehen öfter als einmal in ihren Lieblingsfilm und kaufen gerne das dazugehörige Merchandise. Deshalb setzen auch deutsche Produzenten auf die junge Zuschauerschaft. Den neuesten Versuch unternimmt "Burg Schreckenstein". Die Geschichten rund um ein Jungs-Internat sind als Jugendbuch- und Hörspielreihe seit langem erfolgreich. Wird daher auch der Markentransfer auf die Leinwand klappen? "kinokino" hat den Film, der unter anderem in Bayern gedreht wurde, gesehen und berichtet über den anhaltenden Boom des Kids-Kinos. Gegen den Trend - Kino-Neueröffnungen in Bayern Dass Kinos und Lichtspielhäuser immer wieder schließen müssen, ist traurige Realität. Steigende Kosten, zu hohe Mieten und zu niedrige Einnahmen zwingen die Betreiber zur Aufgabe. Es geht aber auch anders: In diesen Tagen werden in München und Umgebung zwei Kinos wieder- beziehungsweise neueröffnet, was vor allem für Cineasten eine frohe Kunde ist. Denn im Gegensatz zu den großen Multiplexen setzen die neuen Säle aufs anspruchsvollere Arthouse-Programm.. "kinokino" hat die Betreiber getroffen und fragt nach, was sie antreibt und wie filmverrückt sie sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: kinokino