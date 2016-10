ONE 12:30 bis 13:15 Dokumentation Auf Zeitreise im Ruhrgebiet Unterwegs mit Anja Backhaus D 2016 Live TV Merken Der Phoenix-See in Dortmund, die Zeche Auguste Victoria in Marl und das 'Lichtburg'-Kino in Essen: Hier wurde Geschichte geschrieben. Moderatorin Anja Backhaus besucht besondere Orte im Ruhrgebiet und trifft Menschen, deren Leben durch diese Orte verändert wurden. "Glück Auf" und Kumpel - das wird bald Geschichte sein. Mit "Auguste Victoria" in Marl schließt die vorletzte Zeche im Ruhrgebiet. Für Frank Kalpein ein schwieriger Abschnitt in seinem Leben, nach 31 Jahren als Bergmann im Vorruhestand - mit 49 Jahren. Anja Backhaus fährt mit ihm unter Tage und erlebt einen besonderen Moment mit Kalpein und seinen Kollegen: "Mit den Kumpels zusammen Schnupftabak ziehen - als hätte ich mit diesem Tabak noch ein Stück Geschichte aufgesogen." Für Jessica Ploenes ist es immer schwer, an den Ort der Katastrophe zurückzukehren. In Duisburg hat sie 2010 beinahe ihr Leben verloren, dabei wollte sie doch einen tollen Tag haben. Die Loveparade endete in einer Massenpanik mit 21 Toten. 'Ich hatte all diese Fakten parat - doch als ich an der Gedenkstätte stand, vor den Fotos, auf denen lachende Jugendliche abgebildet waren, daneben Briefe von Eltern an ihre verunglückten Kinder, da sind mir direkt die Tränen in die Augen geschossen', sagt Anja Backhaus über ihren Besuch am Ort der Katastrophe, der aber für einige auch zum Ausgangspunkt für einen Neuanfang werden kann. Die gelernte Historikerin Anja Backhaus macht sich im zweiten Teil der Dokumentation im ganzen Ruhrgebiet auf die Spur überraschender Wendepunkte - am Phoenixsee in Dortmund, in der ältesten Pott-Pizzeria in Oberhausen, im Kino "Lichtburg" in Essen und in Unna-Massen, wo seit Jahrzehnten Zuwanderer und Flüchtlinge eine erste Aufnahme in Deutschland finden. Mit spezieller 'Overlay'-Bildtechnik verbinden die Filmemacher Archivbilder und aktuelle Aufnahmen direkt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Auf Zeitreise im Ruhrgebiet Regie: Hannah Reiter/Corinna C. Poetter