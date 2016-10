ONE 08:45 bis 09:15 Reportage Rettung auf der Todesroute D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ich bin Nadia, Reporterin. Für 3 Wochen gehe ich an Board der Aquarius. Ein Schiff, das Flüchtlinge in Seenot rettet. Die Flüchtlingskrise beschäftigt mich schon lange: mehr beruflich als privat. Ich habe Klamotten gespendet, das war's. Aber die Menschen bei SOS MEDITERRANEE zeigen vollen Einsatz mit einem Ziel: Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Unterwegs auf der gefährlichsten Route im Mittelmeer zwischen Italien und Libyen. Ich will wissen, was das für Menschen sind, die sich so sehr humanitär engagieren. Und ich will selbst erfahren, was es mit mir macht, wenn man dem Schicksal, Menschenleben zu retten, näher kommt als über Nachrichten. Ich möchte die Geschichten der Flüchtlinge erfahren, die ihr Leben riskieren, um die Chance auf ein neues besseres Leben zu bekommen. Menschen, die sich in Plastikboote zwängen und sich auf eine lebensgefährliche Überfahrt auf eine ungewisse Reise begeben - dort, wo schon tausende von ihnen gestorben sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rettung auf der Todesroute Regie: Nadia Kailouli/Haris Krek