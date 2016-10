RTL II 04:25 bis 05:50 Actionserie Z Nation Der General USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Citizen Z (DJ Qualls) informiert die Überlebenden, dass sie sich an General McCandless (Bill Mosely) wenden sollen, der sich auf einem Militärstützpunkt in McLane, Virginia, aufhält. Er könne ihnen helfen, per Hubschrauber nach Kalifornien zu kommen. Auf dem Weg dorthin wird die Gruppe von einem riesigen Zombie-Soldaten angegriffen, der durch eine Metalplatte gegen Kopfschüsse geschützt ist. Schließlich finden sie McCandless. Doch der General ist verrückt geworden. und sein Hubschrauber wurde zerstört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Everett Scott (Charles Garnett) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack Thompson) Anastasia Baranova (Addy Carver) Harold Perrineau (Mark Hammond) Originaltitel: Z Nation Regie: Michael Robison Drehbuch: Eric Bernt Kamera: Alexander Yellen Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 18