RTL II 02:25 bis 03:05 Mysteryserie The Walking Dead Tod vor der Tür USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Michonne erzählt der Gruppe im Gefängnis von Woodbury und dass Maggie und Glenn dort gefangen gehalten werden. Rick, Daryl, Oscar und Michonne machen sich auf den gefährlichen Weg in die Stadt, um die beiden zu befreien. In Woodbury werden Maggie und Glenn gefoltert. Der Governor will wissen, wo sich ihre Gruppe befindet - um sie überfallen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Daniel Sackheim Drehbuch: Frank Darabont Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18

