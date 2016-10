RTL II 00:05 bis 01:05 Mysteryserie The Walking Dead Siehe, Dein Bruder USA 2012 2016-10-22 03:05 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Rick und seine Freunde haben die Mauern Woodburys erreicht. Michonne findet einen Weg in die Stadt und die Gruppe versucht, Maggie und Glenn zu finden. Als sie entdeckt werden, entbrennt ein verzweifelter Kampf ums Überleben. Michonne hat sich von der Gruppe abgesondert und trifft auf den Governor. Inzwischen erreicht ein anderer Trupp Überlebender das Gefängnis. Ein Gruppenmitglied wurde bereits gebissen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Bill Gierhart Drehbuch: Robert Kirkman Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16