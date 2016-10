RTL II 07:45 bis 10:00 Abenteuerfilm Free Willy - Ruf der Freiheit USA, F 1993 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das zwölfjährige Straßenkind Jesse verbringt den Tag am liebsten mit herumlungern und Graffiti sprühen. Gerade hat er wieder neue Adoptiveltern bekommen, mit denen er aber nicht wirklich zurechtkommt. Eines Nachts büchst er aus und bricht in einen Vergnügungspark ein, dort versieht das Walbecken mit neuen Graffitis. Er wird erwischt und dazu verurteilt, seine Werke selbstständig wieder von der Wand zu kratzen. Dabei freundet er sich mit dem Orca-Wal Willy an, dem er in mühsamer Kleinarbeit sogar einige Kunststücke beibringen kann. Die Parkleitung erlaubt Jesse, eine Show mit Willy zu präsentieren. Alles ist gespannt auf die erste Aufführung von Willys Kunststücken, aber bei der Premiere hat der Meeressäuger keine Lust und verweigert den Dienst. Parkbesitzer Dial verliert daraufhin die Lust an dem wenig gewinnbringenden Tier. Er plant, den Orca beseitigen zu lassen, um die Versicherungssumme für den Wal zu kassieren. Das kriegen jedoch Jesse und seine Freunde Rae und Randolph spitz und planen, Willy zu befreien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason James Richter (Jesse) Lori Petty (Rae) Jayne Atkinson (Annie) August Schellenberg (Randolph) Michael Madsen (Glen) Richard Riehle (Wade) Michael Ironside (Dial) Originaltitel: Free Willy Regie: Simon Wincer Drehbuch: Keith Walker, Corey Blechman Kamera: Robbie Greenberg Musik: Basil Poledouris