RTL II 05:55 bis 07:45 Fantasyfilm Fluke - Ein Hund räumt auf USA 1995 Nach einem Roman von James Herbert Stereo 16:9 HDTV Als Thomas Johnson bei einem Autounfall ums Leben kommt, fährt sein Ich schnurstracks in ein soeben geborenes Hundebaby. Dem liebenswerten Vierbeiner, den eine Bettlerin auf den Namen "Fluke" tauft, dämmert allmählich das Bewusstsein seiner früheren menschlichen Existenz. Nach und nach tauchen Erinnerungen an die merkwürdigen Begleitumstände seines Todes und an einen offenbar zwielichtigen Freund. Nachdem sein Gefährte Rumbo, der im früheren Leben ein farbiger Matrose war, ihm alles beigebracht hat, was man als Hund für das Überleben auf der Straße braucht, macht Fluke sich auf den Weg. Er will seine Witwe und seinen Sohn vor einer drohenden Gefahr retten. Doch dann kommt alles ganz anders. Schauspieler: Matthew Modine (Thomas Johnson) Nancy Travis (Carol Johnson) Eric Stoltz (Jeff Newman) Ron Perlman (Sylvester) Max Pomeranc (Brian Johnson) Jon Polito (Boss) Bill Cobbs (Bert) Originaltitel: Fluke Regie: Carlo Carlei Drehbuch: Carlo Carlei, James Carrington Kamera: Raffaele Mertes Musik: Carlo Siliotto