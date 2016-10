BR Fernsehen 00:50 bis 01:40 Serien Münchner Geschichten Dreiviertelreife D 1974 Untertitel Live TV Merken Das Haus, in dem Anna Häusler viele Jahre ihren Weißwarenladen gehabt hat, wird abgerissen. Dagegen protestiert eine Gruppe von Studenten, auch Katja ist darunter. Weil sie keinen festen Wohnsitz hat, soll sie verhaftet werden. Oma Häusler ist empört und nimmt das Mädchen bei sich auf. Zwischen Katja und Tscharli, der gerade in einem Reisebüro arbeitet, entwickelt sich eine Freundschaft, bei der Katjas Kritik an der Gesellschaft Tscharli in seinem Unbehagen an seiner Arbeit im Touristikgeschäft noch bestärkt. Weil er sich im Umgang mit den Kunden nicht bewährt hat, soll er nun die Überarbeitung der Prospekte übernehmen. Katja bringt ihn auf die Idee der "Negativwerbung", die prompt zu Tscharlis Entlassung führt. Katja, von Herrn Heinrich beim nächtlichen Besuch in Tscharlis Zimmer beobachtet, verschwindet, wie sie gekommen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Therese Giehse (Anna Häusler) Günther Maria Halmer (Karl "Tscharli" Häusle) Frithjof Vierock (Gustl Seiler) Karl Maria Schley (Leopold Heinrich) Michaela May (Susi Hillermeier) Katja Rupé (Katja) Toni Berger (Herr Ehrlicher) Originaltitel: Münchner Geschichten Regie: Helmut Dietl Drehbuch: Helmut Dietl Kamera: Jerzy Lipman Musik: Richard Palmer-James