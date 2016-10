BR Fernsehen 16:45 bis 17:15 Comedyserie Moni's Grill Folge: 5 Welcher See? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Gast: Wigald Boning Wigald Boning schaut mal kurz im Lokal vorbei und bleibt wie üblich länger. Er unterhält Moni mit seinen skurrilen Einstellungen zu den alltäglichen und seiner normalen Haltung zu den extremen Dingen des Lebens. Wigald Boning berichtet von seinen Mammuttouren mit dem Fahrrad und seinem Leben im Zelt an den ungewöhnlichsten Plätzen der Welt - wo ihm schon mal die Eingebung gekommen ist, im früheren Leben ein Shetland-Pony gewesen zu sein. Der Rest der Familie Schweiger, vor allem Toni, trifft Vorbereitungen für ein in ihren Augen großes und wichtiges Familienereignis: die Firmung ihrer Tochter Consuela. Toni bereit alles vor für eine traditionelle Großfeier. Doch Consuela gibt sich bei allem recht sperrig. Denn der Leiter des Firmunterrichts, Pfarrer Schießler, sieht die Sache ganz anders. Pfarrer Schießler ist für seine außergewöhnliche Art im Umgang mit Glaubensdingen mittlerweile über die Stadtgrenzen Münchens hinaus bekannt. Toni legt sich mit ihm an: Tradition stößt auf progressive Auslegung der katholischen Kirchenlehre. Consuela ist eindeutig auf der Seite des Pfarrers, der als letzten Teil seines Firmunterrichts eine Reise an den See Genezareth plant. Nachdem Toni sich weigert, so etwas zu finanzieren, springt Oma Christa ein. Nicht nur weil sie Consuelas Firmpatin ist, sondern weil sie noch einen ganz anderen Grund hat, an diesen See zu fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monika Gruber (Moni Schweiger) Christine Neubauer (Toni Schweiger) Sarah Camp (Christa Schweiger) Hannah Schiller (Consuela Schweiger) Philipp Franck (Hermes Schweiger) Claudia Helene Hinterecker (Sophie) Originaltitel: Moni's Grill Regie: Franz Xaver Bogner Drehbuch: Franz Xaver Bogner Kamera: Theo Müller Altersempfehlung: ab 6