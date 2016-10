BR Fernsehen 14:20 bis 15:10 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co Geschichten aus dem Münchner Tierpark D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Panzernashorn Nico hat eine anstrengende Liebesnacht hinter sich und soll zurück in sein Revier, aber Nico will einfach nur schlafen. In Hellabrunn sind zwei neue Wasserschweine angekommen. Ob die sich wohl gleich auf Anhieb wohlfühlen? Der Dachschaden ist repariert, die Waldrappe bekommen ihre Eier zurück und ein kleines Federknäuel dazu. Bei den Eisbären kommt das Futter aus der Luft - warum? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.