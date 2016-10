BR Fernsehen 10:30 bis 12:00 Drama Das beste Jahr meines Lebens D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Laura Vandenberg ist geschockt: Mitten in die ausgelassene Feier ihres 41. Geburtstags platzt die Kriminalpolizei. Ihr Ehemann Niklas, Besitzer einer mittelständischen Möbeltischlerei, muss wegen Kreditbetrugs in U-Haft. Es sei alles nur ein Missverständnis, versichert Niklas, doch ein Besuch bei der Sparkasse belehrt Laura, die sich nie um die Geschäfte ihre Mannes kümmerte, rasch eines Besseren: Wegen Bankbetrugs muss Niklas sich vor Gericht verantworten, die Firma ist pleite und wird zügig abgewickelt. Laura, auf sich selbst zurückgeworfen, bleibt kaum ein Notgroschen - doch auf die Almosen ihrer hochnäsigen Freundin Helene kann sie getrost verzichten. Das luxuriöse Haus mit Garten kann Laura nun auch nicht mehr halten und muss mit den beiden verwöhnten Kindern Moritz und Nina in eine triste Hochhaussiedlung ziehen. Während die beiden mürrischen Teenager ihre Mutter für den gesellschaftlichen Absturz verantwortlich machen, findet Laura freundschaftliche Unterstützung bei der munteren Wohnungsnachbarin Ziggy. Dank ihrer Vermittlung bekommt Laura - nach einem gescheiterten Anlauf als Taxifahrerin - einen Job als Tellerwäscherin in einem heruntergekommenen italienischen Restaurant. Als der Koch ausfällt, sieht Laura ihre Chance: Schließlich war sie als gut organisierte Hausfrau und Mutter 15 Jahre lang stets die perfekte Gastgeberin. Dank ihrer kreativen Kochkunst bringt sie den Laden mächtig in Schwung, und der Besitzer, der an seine Pension denkt, will ihr die Geschäftsführung von "La Grotta" übertragen. Eine zarte Romanze mit dem netten Kellner Robert gibt Laura die Streicheleinheiten, auf die sie lange verzichten musste. Doch eigentlich sehnt sie sich nur nach ihrem Mann Niklas, dem sie inzwischen verziehen hat. Aber als Niklas endlich auf Bewährung entlassen wird, findet Laura heraus, dass ihr Mann nicht nur die Bank betrogen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Laura Vandenberg) Huub Stapel (Niklas Vandenberg) Ella Risin (Nina Vandenberg) Moritz Basilico (Moritz Vandenberg) Stefan Merki (Kommissar Grobe) Andrea L'Arronge (Helene) Nicki von Tempelhoff (Kellner Robert) Originaltitel: Das beste Jahr meines Lebens Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Georg Heinzen Kamera: Michael Bertl Musik: Jochen Schmidt-Hambrock Altersempfehlung: ab 6