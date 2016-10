Tele 5 01:45 bis 03:12 Actionfilm Orc Wars USA 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Norton, im Vorruhestand befindlicher Veteran der US-Streitkräfte, staunt nicht schlecht, als er beim Spaziergang über sein frisch erworbenes Stück Land die aus grauer Vorzeit stammende und gleichwohl sehr attraktive Kriegerprinzessin Aleya trifft. Die ist gekommen, einem Ausbruch von Orcs zu begegnen, und tatsächlich häufen sich bald schon schaurige Vorgänge in Nortons Vorgarten. Es stellt sich heraus, das Nortons Besitz auf einem Tor in eine andere Dimension steht, und er selbst die Tradition eines Orc-Jägers fortsetzen muss. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rusty Joiner (John Norton) Masiela Lusha (Prinzessin Aleya) Wesley John (Whitefeather) Isaac C. Singleton Jr. (Fangmark) Maclain Nelson (Scooter) Adam Johnson (Gorejaw) Clare Niederpruem (Katie McQueen) Originaltitel: Dragonfyre Regie: Kohl Glass Drehbuch: Jason Faller, Kohl Glass, Kynan Griffin Kamera: Cammon Randle Musik: Stephen J. Anderson Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 361 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 166 Min. Sieben

Thriller

ProSieben 00:40 bis 03:05

Seit 141 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:30

Seit 121 Min.