Tele 5 00:01 bis 01:45 Fantasyfilm Dragon Apocalypse - Ihr Feuer vernichtet alles CDN, USA 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Professor Simon arbeitet an einem Programm namens Kronos, welches in Zukunft helfen soll, Vulkankatastrophen zu verhindern, oder zumindest in ihren Folgen zu mildern. Ein erster Praxistest endet jedoch im totalen Desaster, weil es sich bei diesem Vulkanausbruch nicht um eine gewöhnliche Eruption, sondern die Geburt einer Population von Drachen handelt. Während Simon mit seiner erwachsenen Tochter und einer befreundeten Wissenschaftlerin vor Ort an einer Lösung des Problems arbeitet, setzen die Drachen Mensch auf die Menükarte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gina Holden (Diana Fankhauser) Corin Nemec (Professor Simon Lowell) Victoria Pratt (Carla Simms) Troy Evans (Gen. Hodges) Dominika Juillet (Brayden Adcox) Robert Newman (Col. Maxwell) Jack Kennedy (Roadblock Soldier) Originaltitel: Dracano Regie: Kevin O'Neill Drehbuch: Keith Shaw Kamera: Stuart Brereton Musik: Chris Cano Altersempfehlung: ab 12