Hier alle Talente der 6. Show: Michael van Beek (30) aus den Niederlanden will bei der Jury mit seiner Basketball-Jonglage punkten. Mit seinen seltenen Tricks und ausgefallenen Outfits begeisterte der 30-Jährige auch schon das US-Publikum: 2012 arbeitet der Basketball-Freestyler für einen Werbespot als Körperdouble von Basketballstar Kobe Bryant. Ob Michael auch das deutsche Publikum von seinem Talent überzeugen kann? Die 'Dicken Mädchen', das ist eine Showtanzgruppe aus dem Kasseler Karneval. Kennengelernt hat sich das Narrengespann um Kathrin Wittmann (31) in der Session 2010/2011 auf einer Busfahrt zum Rosenmontagszug nach Köln. Nach einigen Wackelwodkas wurde einstimmig beschlossen, dass Kassel eine neue Gruppe im Karneval braucht: Die Geburtsstunde der 'Dicken Mädchen'! Die Truppe sorgt seither mit ihrer lustigen Achterbahnperformance für Spaß auf Karnevalsveranstaltungen, Gartenfesten, Geburtstagen oder Hochzeiten. Bei "Das Supertalent" sind sie damit am Samstag in einer Besetzung von neun "Mädchen" im Alter von 14 bis 59 Jahren zu sehen: Wird die Jury mit den "Dicken Mädchen" Gas geben - oder die Notbremse ziehen? Remo Popp (25) aus Salzhemmendorf ist Weihnachtsbaumverkäufer und betreibt einen Hausmeisterservice. In seiner Freizeit ist er gerne auf der Kirmes unterwegs. So kam er auch zu seinem wohl eher unkonventionellem Hobby: Rekommandieren, sprich: das Ansagen für die Attraktionen. Eines Tages half er auf der Kirmes aus, als der Rekommandeur krank wurde. Doch Remo hatte keine Ahnung von Technik, also machte er die Effekte einfach mit seiner Stimme nach, was seinen Angaben nach sehr selten ist. Seitdem steht fest: "Kirmes ist meine Welt!" Sein großer Traum ist es einmal auf dem größten Volksfest Deutschlands zu rekommandieren, dem Oktoberfest. Ob er mit seinem Auftritt diesem Traum näher kommt? Menno Aben (16), Donato Herman van Eijck (16), Nelis (genannt D'Angelo) Joustra (15) und Jesse Vink (15) bilden die Band "SQUARE" aus den Niederlanden. Die Schüler haben einen großen gemeinsamen Traum: Sie möchten einmal so berühmt werden wie die Boy-Band 'One Direction'. Alle vier Bandmitglieder werden dabei von ihren Eltern unterstützt. Mit "Das Supertalent" würde die Band "SQUARE" gerne in Deutschland durchstarten. Die Jungs freuen sich vor allem auf die deutschen Mädels, denn außer Donato sind alle noch Single. Ob sie die Herzen der deutschen Mädels und der Jury mit ihrer Interpretation von "Pillowtalk" (Zayn) gewinnen werden? Seine Freunde ihm immer wieder gesagt haben, dass er bei "Das Supertalent" mitmachen muss: Jetzt will Christian Kugathasan (18) aus Essen die Jury und das Publikum endlich mit seinem Gesang überzeugen. Neben dem Singen verfolgt der Schüler ein anderes großes Hobby: Die Frauen. Generell steht er eher auf reifere Frauen, denn die haben mehr Erfahrung. Aktuell ist er Single. Warum? Das versteht Christian selbst nicht so ganz. Bei "Das Supertalent" will der 18-Jährige deswegen nicht nur singen, sondern vor allen Dingen auch die weiblichen Talente abchecken. Getreu seines Mottos "Abi kann man nachmachen, Partys nicht" holt er aktuell erst einmal seinen Realschulabschluss nach. Ziel: Ein reicher Mann zu werden. Ob er mit seinem Auftritt am Samstag damit den ersten Schritt in die richtige Richtung geht?Christian singt "Love Yourself" von Justin Bieber. 'Ein Leben ohne Magie ist für mich nicht möglich': Jakob Mathias (21) aus St. Wendel ist in einer Zauberfamilie großgeworden. Schon sein Vater Martin Mathias zauberte, und im Alter von nur drei Jahren stand Jakob bereits als kleiner Zauberassistent bei seinem Vater auf der Bühne. Aktuell studiert der 21-Jährige Mathematik und Sport auf Lehramt und finanziert sich sein Studium - klar - mit der Zauberei. Sein größter Wunsch ist es, irgendwann von dieser Kunst auch leben zu können. Unterstützt wird Jakob dabei sowohl von seinen Eltern als auch von seiner Freundin, die ihm als sein größter Fan auch ab und zu als Zauberassistentin zur Seite steht.

