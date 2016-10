Hessen 23:55 bis 01:20 Krimi Polizeiruf 110 Der Fund DDR 1989 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Am Rande eines Kreidebruchs an der Küste wird ein Mann nachts überfallen, ausgeraubt und niedergestochen. Nachdem der Täter dem Opfer Bargeld und historische Münzen abgenommen hat, verscharrt er den Toten am Tatort. Zehn Jahre später ermittelt die Polizei am Ort des einstigen Verbrechens wegen einer Reihe von Bungaloweinbrüchen. Sie stößt dabei auf wertvolle alte Münzen. Zur gleichen Zeit finden Archäologen bei ihren Ausgrabungen ein Skelett ohne Kopf und in seiner Nähe ebenfalls eine solche Münze. Zum Glück hat der ermittelnde Oberleutnant Zimmermann einen Gerichtsmediziner als Freund, der selbst solchen stummen Zeugen noch ein Geständnis abringen kann. Unterstützt von Oberleutnant Grawe und Fährtenhund Bello kann das Puzzle aus alter Münze, einer Postkarte aus Schweden und mehreren Bungaloweinbrüchen zur Aufklärung eines handfesten Mordfalls zusammengefügt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lutz Riemann (Oberleutnant Lutz Zimmermann) Andreas Schmidt-Schaller (Oberleutnant Thomas Grawe) Klaus Gehrke (Major Hagen) Karl Sturm (Oberleutnant Berg) Petra Hinze (Anita Schilling) Solveig Müller (Erika Lorenz) Hans-Joachim Hanisch (Richard Lorenz) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans Knötzsch Drehbuch: Gerhard Stübe Kamera: Günter Heimann Musik: Rudi Werion Altersempfehlung: ab 12