Hessen 21:40 bis 23:10 Krimi Tatort Schmuggler D 2012 Untertitel

Der Zollbeamte Robert Riebsahl wird ermordet. Die Zollstation ist erschüttert. Riebsahl galt als besonders korrekter Beamter. Klara Blum und Kai Perlmann suchen nach einem Motiv für die Tat. Offenbar war Riebsahl auf der Spur von Unregelmäßigkeiten in der Zollstation. Angesichts der regen Schmuggelaktivitäten an der Grenze liegt es nahe, dass der ein oder andere Kollege in dunkle Geschäfte verstrickt ist - etwa die jungen Zöllner Marie Schreiber und Kevin Kümmerle, die Riebsahl kurz vor seinem Tod heimlich bei der Arbeit fotografierte. Die beiden Kommissare stoßen auf ein Geflecht aus Korruption und Begünstigung. Aber ist dies tatsächlich das Motiv für den Mord, oder haben sie es mit einem ganz anderen Drama zu tun?

Schauspieler: Eva Mattes (Klara Blum) Sebastian Bezzel (Kai Perlmann) Alwara Höfels (Tanja Kraft) Julia Koschitz (Marie Schreiber) Florian Fischer (Kevin Kümmerle) Falk Rockstroh (Neuerer) Urs Jucker (Röttli) Originaltitel: Tatort Regie: Jürgen Bretzinger Drehbuch: Birgit Grosz, Leo P. Ard Kamera: Jürgen Carle Musik: Markus Lonardoni Altersempfehlung: ab 12