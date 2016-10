Hessen 09:25 bis 11:25 Talkshow NDR Talk Show D 2016 Live TV Merken In der 781. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Ulrich Wickert, Journalist Er war einer der beliebtesten Nachrichtenmoderatoren des Landes, bis er sich vor genau zehn Jahren von den "Tagesthemen" in Das Erste zurückzog und seinen Platz für Tom Buhrow frei machte. Ulrich Wickert war zuvor jahrelang als Korrespondent in den USA und Frankreich tätig. Heute pendelt der mehrfache Familienvater zwischen Hamburg und Südfrankreich, wo er neben Kriminalromanen auch politische Sachbücher schreibt. Ulrich Wickert hat seit den 1980er-Jahren über 20 Bücher veröffentlicht. Unter anderem die Bestseller "Vom Glück, Franzose zu sein", "Gauner muss man Gauner nennen" und "Der Ehrliche ist der Dumme". In seiner erfolgreichen bisher sechsteiligen Krimiserie um den Richter Jacques Ricou erschien zuletzt "Das Schlosss in der Normandie". Am 4. Oktober 2016 wurde dem 73-jährigen Hamburger von Bundespräsident Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz verliehen. Geehrt wurde seine moralische Instanz als Journalist. Tim Mälzer, Koch Tim Mälzer sagt über sich, er sei ein wollüstiger Mensch, er esse gern, er trinke gern und lebe das Leben in vollen Zügen. Dabei ist er äußerst erfolgreich: Der Koch und Unternehmer Tim Mälzer besitzt inzwischen mehrere Restaurants, alle seine Kochbücher sind absolute Bestseller, Millionen Menschen verfolgen seine Kochshows. Alle zwei Jahre nimmt sich der 45-jährige Hamburger die Zeit, an einem neuen Kochbuch zu arbeiten. In der "NDR Talk Show" erzählt er, welches Feld er sich dieses Mal dafür ausgesucht hat. Stefanie Hertel, Anita und Alexandra Hofmann, Sängerinnen Drei starke und stimmgewaltige Frauen haben sich zusammengeschlossen. Stefanie Hertel wird im Frühjahr 2017 mit den Schwestern Anita und Alexandra Hofmann auf eine 30 bis 45 Tage lange Tour durch Deutschland gehen. Zum ersten Mal arbeiten die drei Frauen zusammen und haben sich vorgenommen, mit ihrer Live-Band aus vier bis sechs Musikerinnen beim Publikum für Stimmung zu sorgen. "Frauenpower" garantiert. Und so lautet auch der Titel der Tour. Stefanie Hertel und Anita und Alexandra Hofmann Hofmann präsentieren in ihrem Programm eigene Songs, aber auch die größten Hits der bekanntesten und beliebtesten Sängerinnen der letzten Jahrzehnte. Marianne Sägebrecht, Schauspielerin Sie gehört zu den warmherzigsten Schauspielerinnen in Deutschland. Das wird jeder bestätigen, der dieser Frau einmal begegnet ist. Auch internationale Stars wie Michael Douglas sind dieser Meinung. Gemeinsam haben die zwei 1989 in "Der Rosenkrieg" vor der Kamera gestanden. Noch heute schwärmt Douglas von dem großen Herzen seiner Kollegin und, man höre und staune, von ihrem damaligen Dekolleté. Die Karriere von Marianne Sägebrecht ist legendär. Filme wie "Out of Rosenheim" oder "Zuckerbaby" sind Kult. Heute lebt Marianne Sägebrecht am Starnberger See und schreibt neben der Schauspielerei erfolgreich Bücher. Aber Filmfans müssen nicht ganz auf sie verzichten: Am 3. November 2016 kommt der zweite Teil der Kinderbuchverfilmung "Pettersson und Findus" in die Kinos. Wie schon im ersten Teil, spielt Marianne Sägebrecht die liebenswertige, etwas schrullige Beda, von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geliebt. Tim Bendzko, Sänger Vor fünf Jahren stellte Tim Bendzko mit seiner Single "Nur noch kurz die Welt retten" Deutschlands Popszene auf den Kopf. Nicht nur, weil der Titel seitdem in den Wortschatz der deutschen Sprache Einzug gefunden hat. Für sein erstes Album "Wenn Worte meine Sprache wären" gab es Doppelplatin. Es folgte in den Jahren darauf ein wahrer Preisregen. 2012 und 2014 wurde er mit dem ECHO ausgezeichnet, 2014 erhielt er die Goldene Kamera, 2012 den MTV Music Award sowie 2014 den World Music Award. Mit seinem zweiten Album "Am seidenen Faden" konnte Bendzko 2013 an den Erfolg seines Debüts anknüpfen. Am 21. Oktober 2016 erscheint das neue Album des sympathischen Sängers. In der "NDR Talk Show" wird er unplugged seinen Hit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Ulrich Wickert (Journalist), Tim Mälzer (Koch), Stefanie Hertel (Sängerin), Anita Hofmann (Sängerin), Alexandra Hofmann (Sängerin), Marianne Sägebrecht (Schauspielerin), Tim Bendzko (Sänger), Hennes Bender (Comedian), Walter von Lucadou (Psychologe und Ph Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs