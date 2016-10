Hessen 06:20 bis 06:50 Magazin Hessentipp Das Freizeitmagazin für Hessen Herbstfrüchtefest auf Burg Kronberg / Schauspielführung im Hessenpark / Spaziergang über den Kasseler Hauptfriedhof / Ein Besuch in der Eberstädter Tropfsteinhöhle D 2016 Merken Pünktlich zum Wochenende, präsentiert Ihnen die Redaktion potenzielle Ausflugsziele in Hessen und weist auf interessante Veranstaltungen hin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reinhard Schall Originaltitel: hessentipp