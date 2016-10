VOX 00:15 bis 01:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Gespalten USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Merken Detective Benson kehrt ins Sonderdezernat zurück. Direkt an ihrem ersten Arbeitstag erscheint eine junge Frau im Dezernat, die vorgibt, Psychologin zu sein. Sie gibt an, dass eine ihrer Patientinnen namens Janis Donovan eine Gefahr für sich und ihr Kind darstelle. Die Ermittler gehen der Sache nach und finden heraus, dass es sich bei Janis und der "Psychologin" um ein und dieselbe Person handelt - die Frau leidet unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Beim Verhör im Präsidium treten immer neue Persönlichkeiten zu Tage. Für Dr. Huang ist klar, dass Janis - so lautet ihr richtiger Name - in ihrer Kindheit jahrelang sexuell missbraucht wurde. Das Baby, das sich angeblich in Gefahr befindet, ist jedoch verschwunden. Als Munch, der für kurze Zeit den suspendierten Captain vertritt, eine Pressekonferenz abhält, meldet sich Janis' Schwester Cass und gibt Entwarnung, da das gesuchte Baby unversehrt bei ihr ist. Cass, die genau wie ihre Schwester Janis von ihren Eltern sexuell missbraucht wurde, ist die eigentliche Mutter des Babys. Janis hatte es nur ein Jahr in Pflege, da ihre Schwester wegen Drogenerwerbs im Gefängnis war. Obwohl Benson und Stabler dagegen sind, und auch Dr. Huang Bedenken hat, wird die psychisch schwer gestörte Janis von Munch entlassen. Am nächsten Morgen werden Benson und Stabler zu einem neuen Tatort gerufen. Die Tatsachen sprechen dafür, dass Janis ihre Eltern erschossen hat. Da sie als nicht zurechnungsfähig gilt, verliert die Staatsanwaltschaft den Prozess und muss akzeptieren, dass Janis nur bis zu ihrer Genesung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Neal Baer, Dawn DeNoon Kamera: George Pattison Musik: Mike Post