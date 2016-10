VOX 20:15 bis 22:25 Komödie Der Teufel trägt Prada USA 2006 2016-10-22 03:45 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Andy Sachs hat gerade ihr Journalismusstudium beendet und ist auf der Suche nach Stellenangeboten von seriösen Tageszeitungen in New York. Weil die aber ausgesprochen rar sind, fängt sie stattdessen bei der bedeutenden Modezeitschrift "Runway" an, um dort als zweite Assistentin der herrischen Chefredakteurin Miranda Priestly zu fungieren. Die ambitionierte Andy sieht in ihrem neuen Job ein hervorragendes Sprungbett. Schließlich erzählt man sich, dass schon ein einziges Jahr an der Seite der stets perfekt gestylten Society-Lady für die eigene Karriere Gold wert ist und sich einem danach sämtliche Türen öffnen. Doch anfangs hat die vollkommen unmodisch gekleidete Andy nicht viel zu lachen. Von der ersten Assistentin Emily wird sie pausenlos gemobbt und den Anforderungen ihrer Chefin kann sie in keiner Weise gerecht werden. Kurz bevor sie den Job schmeißen will, zeigt der künstlerische Leiter Nigel Erbarmen und nimmt sie unter seine Fittiche. In viel Kleinarbeit verwandelt er das hässliche Entlein in einen strahlend schönen Schwan. Mit ihrem neuen Styling und gestiegener Selbstsicherheit im Job kann Andy bei ihrer Chefin ordentlich punkten. Schon bald bekommt sie eine große Chance - sie soll Miranda auf eine jährlich stattfindende und enorm wichtige Modenschau nach Paris begleiten. Doch der berufliche Erfolg bringt für Andy auch Schattenseiten mit sich. Die Beziehung zu ihrem Freund Nate leidet unter dem zeitintensiven Job. Zu allem Überfluss lernt sie auch noch den gutaussehenden Reporter Christian Thompson kennen. Andy wird immer mehr zum festen Inventar jener Modebranche, über die sie sich anfangs so lustig gemacht hat. Doch ein eiskalter Schachzug ihrer Chefin öffnet ihr schließlich die Augen. Nach und nach begreift sie, dass die schillernde Modewelt nicht das Richtige für sie ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meryl Streep (Miranda Priestly) Anne Hathaway (Andy Sachs) Emily Blunt (Emily) Stanley Tucci (Nigel) Simon Baker (Christian Thompson) Adrian Grenier (Nate) Rich Sommer (Doug) Originaltitel: The Devil Wears Prada Regie: David Frankel Drehbuch: Aline Brosh McKenna, Lauren Weisberger Kamera: Florian Ballhaus Musik: Theodore Shapiro