Criminal Intent - Verbrechen im Visier Herzlos USA 2008 Goren muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Sein Bruder Frank wird ermordet aufgefunden und es wird schnell klar, dass die Täterin vermutlich Nicole Wallace ist. Wallace ist eine aktenkundige und seit Jahren vergeblich gesuchte Serienkillerin, die der Polizei immer wieder durchs Netz geht. Doch noch bevor Goren und Eames sich an ihre Fersen heften können, wird ein weiterer Anschlag verübt: auf Gorens guten Freund und ehemaligen Mentor Dr. Declan Gage. Goren glaubt nun, dass Nicole Wallace sich an ihm rächen will, indem sie alle Menschen umbringt, die Goren am Herzen liegen. Darum hat Goren nun große Angst um seinen Neffen Donny, Franks Sohn, der seit über einem Jahr als vermisst gilt. Gorens Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen. Nicole Wallace lässt ihm durch Blumensträuße, Briefe und andere Dinge Hinweise auf bestimmte Orte zukommen. Für Goren und Eames beginnt eine regelrechte Schnitzeljagd, die sie quer durch das Land führt. Unter anderem werden sie zu einem Gästehaus gelotst. Dort ist ein Päckchen abgegeben worden, das an Goren adressiert ist. Es enthält zu seinem großen Schrecken ein menschliches Herz. Goren glaubt, dass er das Herz seines Neffen vor sich hat - doch die DNA-Analyse des Organs zeigt eindeutig, dass es nicht von Donny stammt, sondern das Herz der Serienkillerin Nicole Wallace ist. Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Olivia d'Abo (Nicole Wallace) Tony Goldwyn (Frank Goren) John Glover (Dr. Declan Gage) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Norberto Barba Drehbuch: Julie Martin, Kate Rorick Kamera: Michael Green Musik: Mike Post