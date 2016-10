VOX 06:05 bis 07:00 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Rock Star USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Detective Wheeler und ihr neuer Partner Zach Nichols ermitteln in einem Mordfall, der eigentlich nicht in das Aufgabengebiet des Major Case Squad fällt. Der junge, aufstrebende Rockmusiker Theodore Kenright, genannt Teeter, wurde ausgeraubt und erstochen. Der Überfall ereignete sich im Stadtteil Brooklyn, in dem Menschen unterschiedlichster Kulturen und Überzeugungen zusammenleben. Da ein besonders sensibles Vorgehen bei den Ermittlungen gefragt ist, wird der Fall an Wheeler und Nichols übertragen. Die Detectives überprüfen zunächst das nähere Umfeld des Musikers. Teeter bewohnte gemeinsam mit seinen Freunden Hank, Helen, Rafe sowie dessen Freundin Sue Smith ein großes Loft. Keiner von ihnen scheint jedoch ein Motiv für den Mord an Teeter zu haben. Auch Philip, der Vermieter der bunten Truppe, hat offensichtlich nichts mit dem Mord zu tun. Doch dann stürzt Rafe im betrunkenen Zustand nach einer ausgelassenen Feier in den Fahrstuhlschacht des Hauses. War es nur ein Unfall oder ist Rafe wie Teeter ermordet wurden? Nichols und Wheeler werden stutzig, als sie die Veränderungen innerhalb der jungen Hausgemeinschaft nach Rafes Tod bemerken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Goldblum (Detective Zach Nichols) Julianne Nicholson (Detective Megan Wheeler) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Ashton Holmes (Hank) Gillian Jacobs (Sue Smith) Brandon Victor Dixon (Dix) Josiah Early (Rafe Shaver) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Bill D'Elia Drehbuch: Ed Zuckerman Kamera: Michael Green